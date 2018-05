Otthagyhatja a főszereplő a Walking Deadet

Kilenc évad után lelép Andrew Lincoln, azaz az abszolút főszereplő Rick Grimes a Walking Deadből, jelentette be teljesen biztosként tálalva az információt a Collider - de persze azért benne lehet a pakliban, hogy valójában még meg lehet győzni a színészt egy magasabb gázsival. De ha Lincoln tényleg távozik is, azért a rajongóknak nem kell a kihegyezett fakarójukba dőlniük, mert a nézők jó részének kedvence, a Darylt játszó Norman Reedus marad a sorozatban, sőt, a Collider infói szerint át is veszi a főszereplői rangot Lincolntól.

A Collider egyenesen úgy tudja, nem is csak annyiról van szó, hogy Lincoln már nem tér vissza a következő, kilencedik évad után, de már az évadot sem viszi végig, és a hatodik részben történik vele valami - na vajon mi -, ami miatt az évad második felében már nem tér vissza.

Azért azt a portál is beismeri, hogy nem ez az első színfalak mögötti hiszti a sorozatnál: nemrég távozni akart a Maggie-t játszó Lauren Cohen is, de a tárgyalások és az azokban kialkudott pénz végül meggyőzték őt arról, hogy maradjon, sőt, a figurája is megerősödött a sorozatban. De akkor is: a Collider ezzel együtt is tényként kezeli Lincoln távozását, szóval azért nem fog ártani bekészíteni a zsebkendőt Rick nagy rajongóinak.